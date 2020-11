pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 5 novembre 2020, l’Ifop dévoile, pour le compte de la commission bio d’Interbev, la sixième vague de l’enquête « Les Français et la consommation de viande bio » (1). « Tout comme l’année dernière, 72 % des consommateurs de produits carnés déclarent manger de la viande bio, illustrant une tendance qui s’affirme au fil du temps (74 % en 2018 et 71 % en 2017) », analyse Interbev.

Interrogés de façon plus précise sur leurs motivations, les trois quarts des Français sondés déclarent que « manger de la viande bio, c’est surtout la garantie de consommer une viande produite dans des conditions respectueuses de l’environnement (78 %) et du bien-être animal (74 %) ».

Une « très belle percée » de la restauration hors domicile

S’agissant de la distribution, la viande bio a bénéficié d’une « montée en puissance » de la restauration hors domicile (RHD), soulignant les « efforts de toute la filière pour satisfaire les diverses attentes des consommateurs, malgré une année 2020 assez difficile pour le secteur », appuie Interbev. Les autres circuits restent, quant à eux, stables en termes de volumes.

> À lire aussi : Filière, la production de viande bio a doublé en cinq ans (17/09/2020)

Toujours dans le créneau de la RHD, 68 % des Français consomment de la viande bio dans les restaurants traditionnels et 7 % dans les restaurants d’entreprise ou dans les établissements de restauration rapide. De plus, « 61 % des consommateurs de viande jugent qu’il n’est pas très facile de trouver de la viande bio en RHD, alors que 46 % privilégieraient un restaurant qui en propose, quitte à payer plus cher », indique l’enquête de l’Ifop.