L’état des céréales se dégrade

Les orages ont rythmé la semaine passée, provoquant des dégâts dans les champs, des dégâts que le dernier bilan de l’observatoire Céré’Obs publié par FranceAgriMer n’intègrent au mieux qu’en partie.

Les derniers chiffres publiés le 25 juin par cet observatoire de l’état des cultures reflètent la situation du 15 au 21 juin 2021. Ils montrent une dégradation des conditions de céréales.

25 mm en 10 minutes pic.twitter.com/Ileukdz6tA — Lorillon (@Lorillon3) June 20, 2021

Le 21 juin, 79 % du blé tendre était ainsi considéré en état « bon à très bon », soit une baisse de 2 points sur une semaine, 75 % pour l’orge d’hiver (–1 point), 84 % de l’orge de printemps (–2 points) et 67 % pour le blé dur (–3 points).

Ça fait quelques années que l’on ne connaissait pas la verse #blé #zoneintermédiaire #Yonne.

Pour ceux qui se souviennent la dernière grosse année @BONNIN1402,c’était 2001 et ceux qui se souviennent

Aztec /Taldor/Oracle/Isengrain...

En 2001 une excellente récolte,mais pas que... pic.twitter.com/iucrKay9pO — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) June 24, 2021

Alors que de nouveaux orages étaient annoncés pour le week-end du 26 et 27 juin, le stress monte et la moisson est d’autant plus attendue.

Encore un orage, assez important, 20mm en 15/20min. Le 3ème gros #orage depuis mercredi dernier. 100mm (+/-10) depuis le 1er. Heureusement pas de #grele, pas de dégâts important notable mais un stress à chaque fois.

On attend le début de la moisson avec impatience pic.twitter.com/rAhkrf8XM6 — Benoit, Paysan charentais (@benoitpaysan) June 22, 2021

Les premières moissons d’orge d’hiver tombent à l’eau

Le coup d’envoi de la moisson de l’orge d’hiver a été lancé entre le 15 au 21 juin. Le bulletin Céré’Obs rapporte que durant cette semaine, 5 % des surfaces d’orge d’hiver étaient récoltées dans les Pays de la Loire, 4 % en Aquitaine, 3 % dans le Midi-Pyrénées et 2 % en Poitou-Charentes.

Dans le Sud-Ouest, la pluie a stoppé net les chantiers de récolte, « alors qu’ils battent d’ordinaire leur plein », indiquent nos échos de la région. Quelques créneaux ont éventuellement pu être trouvés le week-end dernier, mais la pluie est de nouveau annoncée cette semaine. L’impatience est palpable.

#blé dur an ergur en attente de recolte

1 semaine de soleil et de sec est necessaire pour esperer recolter et ne pas perdre en qualité

J’ai hate#FrAgTw #agridemain #ceuxquifontlescéréales pic.twitter.com/6yzDtQiUhy — Emmanuel (@EmmanuelSagot) June 24, 2021

Le Jour J n’est plus si loin.

En attendant, il faut s’occuper de « mémé ».

Ca sent bon la moisson !! Il est temps de finir de préparer Mémé … 24eme campagne #moisson2021 #Axial #BourgogneFrancheComte pic.twitter.com/Cc9RTqAoaH — Decombard Jean (@Gevaudent23) June 21, 2021

Maïs grain, le plan « vigipyrale » est activé

Le maïs grain a, quant à lui, profité des épisodes pluvieux.

Photo 1 le 17/06

Photo 2 le 22/06 soit 5 jours et 90mm de pluie plus tard

Maïs P8834 semé le 03/05

Plante impressionnante, condition optimum pour la programmation des épis #FrAgTw #agriculteurs #agridemain pic.twitter.com/CuxTlUMirL — Emmanuel (@EmmanuelSagot) June 22, 2021

Selon Céré’Obs, 94 % du maïs grain a atteint le stade des 6-8 feuilles visibles le 21 juin. Les conditions de cultures sont également en baisse, considérées bonnes à très bonnes à 89 %, contre 90 % la semaine précédente.

Les pluies de la semaine dernière ont fait décoller les

La biodiversité est bien présente, les lombrics ont à manger en surface grâce au non labour, donc les galeries ont permises une bonne infiltration de l'eau.#ACS #CornLovers #FrAgTw #SemerLAvenir #Biodiversité pic.twitter.com/X0M2GlHsGN — Cornil D (@farmers3b) June 21, 2021

Les vols de pyrale s’accélèrent, notamment en Centre-Val de Loire, annonce le bulletin de santé du végétal (BSV) de la région. « Les températures fraîches du mois de mai semblent avoir retardé les débuts de vol par rapport à l’année dernière », rapporte également le BSV des Pays de la Loire.

Sur cette parcelle, on teste des solutions alternatives de biocontrôle pour lutter contre le ravageur : le trichogramme, une guêpe parasitoïde.

Découverte de la pose mécanisé des trichogrammes en BZH pour protéger contre la pyrale les maïs @EuredenGroup

Merci @BiolineFrance pour l'innovation pic.twitter.com/b4iNQbRhqt — P COUGARD (@coug_p) June 24, 2021

« Ce biocontrôle se présente sous forme de plaque contenant des œufs de la guêpe, explique le BSV de la Bretagne. Le sachet doit être positionné dès qu’un début de vol est constaté (par l’intermédiaire du BSV par exemple), afin que les œufs puissent éclore rapidement pour donner des adultes au moment de la période de ponte de la pyrale (quelques semaines après le début de vol). »