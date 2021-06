Sécheresse en Amérique et Mer Noire

En Amérique du Nord, une sécheresse généralisée devrait persister dans les prochains jours, et être défavorable aux blés de printemps. « Au 6 juin 2021, 43 % des parcelles sont considérées en état bon à excellent, contre 82 % l’an dernier à date. C’est le plus bas niveau depuis 1988, informe Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer. À l’inverse, des précipitations importantes sont attendues dans les prairies canadiennes et la majeure partie de la Corn belt, ce qui devrait être favorable aux cultures. »

En Amérique du Sud, la situation est plus délicate. « La saison sèche a commencé, et le Brésil connaît par ailleurs une sécheresse d’ampleur historique, avec des précipitations cumulées depuis le début de l’année au plus bas depuis cinq ans, poursuit-il. La situation est extrêmement préoccupante pour la deuxième récolte de maïs, avec des prévisions régulièrement revues en baisse. »

En Mer Noire, les fortes chaleurs entraînent des inquiétudes croissantes pour les blés de printemps russes et kazakhs.