Malgré la crise sanitaire et ses confinements, les performances des produits sous signes officiels de qualité (Siqo) de 2020 sont globalement bonnes par rapport à 2019. Les volumes produits et/ou commercialisés restent stables pour les fromages, et augmentent pour les palmipèdes gras, les viandes, la charcuterie et les salaisons, les farines et les fruits et légumes.

Dans un rapport diffusé le 20 décembre 2021, l’Inao, Institut national de l’origine et de la qualité, dresse le bilan de la production et de la commercialisation des Siqo (signes officiels de la qualité et de l’origine) en 2020.

L’impact du Covid-19 a été variable sur les différentes productions (hors vin), qui ont globalement bien résisté. Elles se sont parfois appuyées sur des modifications des cahiers des charges, notamment pour rallonger les temps de stockage de certains produits, leur permettant de limiter les dégâts. Le point par filière.

> À lire aussi : Consommation, des signes de qualité ne tiendraient pas leurs promesses (28/09/2021)

1. Produits laitiers

Les volumes commercialisés de produits laitiers sous Siqo (hors bio), dont 84 % sont des fromages, restent stables entre 2019 et 2020 (+1 %). Cela reflète principalement la stabilité des volumes de fromages produits sous Siqo.

> À lire aussi : La demande de lait bio peine à suivre le rythme (02/11/2021)

La part de ces derniers dans la production nationale de fromages atteint les 16 %, en hausse de 3 % par rapport à 2019. Le Comté, le Reblochon et le Roquefort, principaux fromages AOP commercialisés, ont constitué respectivement 32 %, 8 % et 7 % des tonnages de fromages.

Pour le reste des produits laitiers sous Siqo, dont la part dans la production nationale reste faible (3 %), l’Inao observe une hausse continue de la valorisation pour une majorité de produits (+1,8 %) avec notamment un chiffre d’affaires qui progresse de 14,7 % pour les crèmes.

2. Palmipèdes gras, volailles et œufs

La production de palmipèdes gras poursuit son augmentation en 2020. Le taux de croissance de 12 % pour les volumes commercialisés est toutefois plus faible que l’an passé (25 %), note l’Inao.

> À lire aussi : Le poulet label rouge continue de séduire (31/12/2021)

Ces produits totalisent cette année un chiffre d’affaires de 663 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2019. Il est à noter que les volumes commercialisés n’ont pas été impactés en 2020 par la crise de la grippe aviaire qui s’est déclarée à la fin de 2020.

La production commercialisée de volailles sous Siqo (hors bio), principalement sous label rouge, est en baisse en volume entre 2019 et 2020 (−1 %) et en valeur (−4,1 %). Celle d’œufs (hors bio) est également en baisse, de −2,8 % en volume et −4,6 % en valeur.

> À lire aussi : « Il y a 10 à 15 % de poules pondeuses bio en trop » (28/12/2021)

3. Charcuteries et salaisons

Les charcuteries et salaisons sous Siqo (hors bio) sont en croissance en 2020 : les volumes commercialisés progressent de 6 % par rapport à 2019 et le chiffre d’affaires de 2,4 %. Leur part dans la production nationale reste quant à elle stable, à 3 %.

Les productions sous IGP et label rouge augmentent, en volume, de respectivement 6,2 et 6,1 %. À l’inverse, la production sous AOP régresse fortement (−43,4 %), du fait de la chute des volumes de Jambon Noir de Bigorre (−49 %) en lien avec la fermeture des restaurants.

4. Viandes (hors volailles)

En 2020, les viandes sous Siqo, hors bio et volailles, connaissent une hausse de 6,3 % en volume et de 11 % en valeur, par rapport à 2019. Une croissance qui concerne toutes les filières.

Les volumes de production de bovins progressent fortement, de 8,9 %. Ceux des bovins sous label rouge notamment, grimpent de 13,5 %. La part de ces produits reste toutefois faible dans la filière nationale : 3 % en 2020, comme en 2019.

Concernant le porc, les volumes de production sont en hausse de 5,1 % sur la même période. Ils avaient déjà augmenté de 11 % entre 2018 et 2019, fait remarquer l’Inao. Comme pour les bovins, leur part dans la production nationale s’élève, comme en 2019, à 3 %.

Enfin, les volumes d’ovins connaissent eux aussi une croissance, de 6,1 %, alors qu’ils avaient reculé de 3 % en 2019. Le label rouge a notamment progressé de 19 %, pendant que les viandes sous IGP et AOP ont perdu 5 % de leurs volumes.

5. Farines de céréales et de légumes

Le secteur des farines de céréales et de légumes sous Siqo poursuit sa croissance en volume et en valeur entre 2019 et 2020, de respectivement 21 % et 13 %.

Une augmentation qui bénéficie à la plupart des produits de cette catégorie. Leur part dans la production nationale reste stable par rapport à 2019, à 3 %.

6. Fruits et légumes

La production de fruits et légumes sous Siqo a augmenté en volume et en valeur de 10 et 11 %, après une année 2019 très impactée par la météo, précise l’Inao.

> À lire aussi : « La première nuit de gel a été la plus terrible », témoigne Matthieu Alix (16/04/2021)

Leur part dans la production nationale ne représente cependant que 2 % de la production nationale, comme en 2019.