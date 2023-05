Dans son dernier bulletin Céré’Obs publié le 26 mai 2023, FranceAgriMer fait le point de l’état des cultures et de l’avancée de leurs stades au 22 mai 2023.

Les blés dans les temps

La proportion des blés tendres dont l’état est considéré bon et très bon est stable par rapport au 15 mai, à 93 %, contre 69 % en 2022. Le stade épiaison progresse de 44 % à 71 % en une semaine. Il était de 88 % à cette période en 2022, et de 72 % sur la moyenne des cinq dernières années.

#blé#épiaison

Campesino/kws extase/sy Admiration/Chevignon

Tipic et celebrity sont intéressants également.

La moisson 2023 se rapproche doucement pic.twitter.com/8cKX0x2cgZ — HERBERT Thomas (@thomash02140) May 26, 2023

En blé dur, les conditions de cultures bonnes à très bonnes concernent 86 % des surfaces, contre 87 % la semaine passée et 67 % en 2022. Le stade 2 nœuds passe de 99 à 100 %, comme en 2022 et sur la moyenne quinquennale. Le stade épiaison progresse de 71 % à 90 %, contre 96 % en 2022 et 91 % sur la moyenne quinquennale. Comme en blé tendre, les conditions humides sur certaines régions ont pu augmenter les risques de fusariose.

Protection des #blés durs contre la fusariose pour assurer une production de #pâtes et de #semoule de qualité!1ha permet de produire 8000 sachets de pâtes de 500g.@Agridemain#FrAgTw@AGPB_Cerealiers@intercereales@pascalperri@GeWoessner@emma_ducros@MacLesggy@virginie_garinpic.twitter.com/tm3SUKFmrU — Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) May 24, 2023

Conditions de cultures stables pour les orges

Au 22 mai, les conditions de culture bonnes à très bonnes restent stables par rapport à la semaine passée, en orge d’hiver comme de printemps : respectivement à 90 et 95 %, contre 66 et 61 % en 2022. Des conséquences de la météo pluvieuse des dernières semaines sont observées par endroits.

#rhynchosporiose, #helminthosporiose#ramulariose#rouillenaine



Y a du boulot en notation cette année dans les #orges!



La rançon d'un printemps plus humide.#ceuxquifontlesessais#fragtwpic.twitter.com/N0tFBIIxxe — Patrick Pigeon 🚩🌱🌾🌻🐝🚩 (@Pat2816) May 23, 2023

En orge d’hiver, le stade épiaison progresse de 94 % à 100 %, contre 99 % en 2022 et 98 % sur la moyenne des 5 années précédentes. Pour les orges de printemps, le stade 2 nœuds grimpe de 89 % à 99 %, contre 96 % en 2022 et 89 % sur la moyenne quinquennale. Le stade épiaison gagne quant à lui 9 points, atteignant les 23 %, contre 52 % en 2022 et 28 % sur la moyenne quinquennale.

Retard à la levée et au stade 6/8 feuilles en maïs

Au 22 mai, 95 % des surfaces en maïs grain ont été semées, contre 88 % sept jours plus tôt. À même date, les semis étaient réalisés sur 99 % des surfaces en 2022 et 95 % sur la moyenne quinquennale.

En résumé🤔

Blés: Ferti✅,Protection phyto✅

Colzas: Broyage des mâles✅,Protection phyto✅

Maïs: Semis✅,Levée✅

La pluie🌧️⛈️est(enfin)arrivée !✅😀👍

Et si je me faisais une semaine de Queyras?🏔️😇😂 pic.twitter.com/V5O24fBszY — Kabac Frédéric (@Fred13105) May 19, 2023

Le stade levée progresse de 67 % à 81 %, contre 94 % en 2022 et 89 % sur la moyenne des 5 années précédentes. Le stade 6/8 feuilles visibles passe de 6 % à 14 %, contre 37 % en 2022 et 24 % sur la moyenne des 5 années précédentes.

21 jours après le semis le maïs démarre bien dans cette parcelle #ACS#striptillpic.twitter.com/Aunv8Z4k7J — Pierrre-Yves Donval (@YvesPierrre) May 23, 2023

