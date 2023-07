« Même si nous avons vécu une nouvelle année climatique singulière où se sont alternés les périodes de sécheresse et les surplus d’eau, les prévisions de récolte de blé tendre sont rassurantes pour la campagne de 2023 », estime Jean-François Loiseau, le président d’Intercéréales, ce 6 juillet 2023. Dans un communiqué de presse commun, Intercéréales et Arvalis estiment que le rendement de blé tendre atteindrait 75 q/ha cette année en France. C’est « 5 % de plus que la moyenne des dix dernières années et 4,5 % de plus qu’en 2022 ».

Les pluies bienfaitrices

Ces prévisions sont dues aux bonnes conditions de semis à l’automne et aux précipitations régulières en début de printemps. Ces conditions climatiques ont favorisé la croissance précoce des plantes. La campagne de 2023 présenterait des rendements plus homogènes à l’échelle nationale que 2022. « Cependant, l’année climatique singulière, notamment caractérisée par des alternances de périodes chaudes et des excédents de pluie peuvent entraîner localement un plafonnement des rendements », précisent Arvalis et Intercéréales.

Teneur en protéines estimée

Concernant la qualité des grains, la teneur moyenne en protéines du blé tendre français serait similaire de 11,4 % en 2023, similaire à celle de 2022. Elle serait également équivalente à sa moyenne décennale « correspondant aux objectifs de la filière céréalière française ».

Astrid Marguet