Selon les dernières estimations du Conseil international des céréales (CIC), publiées le 29 juin 2023, la production totale de céréales dans le monde en 2023-2024 serait de 2 292 millions de tonnes. Ce chiffre inclut le blé (786 millions de tonnes), le maïs (1 211 millions de tonnes), et les autres céréales. « Malgré les récentes conditions météorologiques difficiles chez certains producteurs clés, la production céréalière cumulée ne devrait être que légèrement inférieure au record de deux ans plus tôt », juge le CIC. 2 295 millions de tonnes de céréales avaient été produites en 2021-2022 selon les estimations de l’organisme, dont 780 millions de tonnes de blé et 1 224 millions de tonnes de maïs.

Maïs : sécheresse aux États-Unis

Pour 2023-2024, le CIC a réévalué à la baisse de 2 millions de tonnes son estimation de récolte totale par rapport au mois dernier. Cela résulte d’un « temps excessivement sec, notamment dans certaines parties des États-Unis », précise-t-il.

Dans sa note hebdomadaire datée du 28 juin 2023, l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) note que « les conditions météorologiques demeurent inquiétantes aux États-Unis, avec un épisode de sécheresse qui persiste sur la Corn Belt ». Celui-ci « touche désormais 64 % des surfaces de maïs. Il s’agit d’une augmentation considérable en une semaine seulement, qui se reflète dans le déclin continu de l’état des cultures. »

Au 18 juin 2023, seuls 55 % des maïs américains étaient jugés dans des conditions « bonnes à excellentes », « soit 6 points de moins par rapport à la semaine précédente. Il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis 1992 et une chute de quinze points par rapport à l’an dernier », souligne l’AGPM.

Hélène Parisot