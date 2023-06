Les récoltes d’orge d’hiver ont démarré depuis la fin de semaine dernière, notamment en Poitou-Charentes. Les premiers échos de rendements sont plutôt positifs et homogènes, entre 70 et 80 q/ha. C’est souvent supérieur à la moyenne de la région pour l’instant. « Les cultures n’ont pas été pénalisées par le sec du mois de mai grâce à leur précocité », a souligné un opérateur dans les Deux-Sèvres le lundi 19 juin 2023. « Il y a eu trois semaines sans eau avec du vent d’Est, cela a accéléré la sénescence, indique un autre responsable en Charente. Mais les stades étaient déjà avancés et cela a moins souffert. » Il précise : « Les rendements sont plutôt homogènes, cela fait très longtemps que nous n’avions pas vu des résultats aussi bons. »

Orages parfois violents

Les poids spécifiques sont très corrects. Les travaux ont été stoppés par les orages, parfois violents, des derniers jours et devraient reprendre cette fin de semaine. « Les récentes pluies permettent d’homogénéiser les maturités des orges d’hiver », se félicite de son côté un responsable agronomique dans l’Yonne où les travaux débuteront dans les prochains jours une fois que cela aura séché. Il n’y avait pas eu d’eau depuis le 10 mai dernier. Les rendements s’annoncent là aussi très corrects.

Blé et colza ont souffert du sec

En blé et colza, espèces plus tardives que les orges d’hiver, les prévisions sont moins optimistes. Le sec et la chaleur de mai ont provoqué de l’échaudage dans certaines parcelles. « Du potentiel est parti, redoute l’opérateur des Deux-Sèvres. Toutes les talles sont montées mais toutes n’ont pas pu être alimentées. » Il devrait y avoir de gros écarts selon les secteurs en fonction des pluies tombées ou pas. Les rendements en blé devraient toutefois être meilleurs que l’an dernier. « Les colzas ont vite tourné avec la chaleur, il y a du beau et du moins beau », indiquait le responsable dans l’Yonne.

Certains pois d’hiver ont aussi été récoltés, avec des rendements qui atteignent par exemple 35-42 q/ha, avec moyenne à 37-38 q/ha pour l’instant dans les Deux-Sèvres.

Isabelle Escoffier