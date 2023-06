Légende des couleurs sur la carte : plus de 40 q/ha en vert foncé, de 35 à 39 q/ha en vert, de 30 à 34 q/ha en vert clair, et moins de 30 q/ha en jaune

Premières estimations

Trois départements se partagent la première place du classement : le Nord, les Côtes-d’Armor et le Haut-Rhin. Ils sont suivis par le Pas-de-Calais, le Val-d’Oise et l’Ille-et-Vilaine dont le rendement moyen pourrait atteindre 40 q/ha. La marche du podium revient aux Yvelines, l’Essonne, le Morbihan le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort avec une prévision de 39 q/ha.

Le ministère de l’Agriculture précise dans sa note qu’il s’agit de prévisions réalisées « à quelques semaines du début des récoltes [qui] témoignent des bonnes conditions météorologiques dont ont bénéficié les cultures d’hiver jusqu’alors. Les potentiels de rendements sont néanmoins susceptibles d’évoluer en juin. »