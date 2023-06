Hier, Météo-France plaçait dix-neuf départements du centre ouest au nord-est de la France en vigilance orange pour des risques d’orages. Ce mardi 20 juin 2023, alors que nouveaux épisodes orageux menacent, éleveurs et agriculteurs constatent l’étendue des premiers dégâts.

Vingt-trois vaches retrouvées mortes dans le Cantal

Dans la nuit de dimanche à lundi 19 juin 2023, cent quatre-vingt-deux éclairs ont été comptés sur le département du Cantal par l’observatoire Kéraunos. À Glénat, vingt-trois vaches ont été tuées par la foudre, a appris l’AFP auprès des éleveurs. « Le matin (lundi) pour la traite, nous avons constaté qu’il manquait une vingtaine de vaches, explique Séverine Maze, éleveuse. Nous les avons retrouvées mortes sous un arbre. Nous avions entendu l’orage la nuit, mais on ne se doutait pas de ça. »

Vingt et une vaches ont été retrouvées couchées sur le flanc, inanimées, et deux autres, paralysées, ont dû être euthanasiées. « Le lait, c’est notre activité principale. C’est un grand manque à gagner pour la production et puis au niveau génétique, ce sont des vaches que nous avons élevées depuis qu’elles sont toutes petites », témoigne encore l’éleveuse.

Les éleveurs attendent désormais le retour de l’assurance pour envisager de reconstituer leur troupeau. Trente-six vaches du cheptel sont indemnes. L’assureur est passé et un vétérinaire indépendant doit déterminer l’origine précise des décès. Le déblocage des fonds devrait prendre quelques jours. « Des vaches foudroyées, il y en a tous les ans, mais en si grand nombre, c’est rare. C’est regrettable pour les éleveurs avec une double peine : la perte de la production et au-delà la génétique », souligne Mathieu Théron, président des Jeunes agriculteurs du Cantal.

Le Cher voit ses champs décimés par la grêle

Les violentes intempéries ont soufflé des champs entiers. Comme à Preuilly, dans le Cher, où une agricultrice partage les clichés des champs environnants ravagés. « Les dégâts de grêle que j’ai constatés en faisant un petit tour représentent quelques centaines d’hectares », précise-t-elle à La France Agricole. Ses images en témoignent.

Rip l'orge... (Plus aucun épi) #Preuilly#Mehunpic.twitter.com/WcneIz4pTf — Mat (@x4_mat) June 19, 2023

rip le Maïs. #Preuilly#Mehunpic.twitter.com/7V5QFhTY3z — Mat (@x4_mat) June 19, 2023

Même constat dans les vignes.

Tout mon soutien et toutes nos pensées ce soir pour les vignerons impactés dans le Cher !! On est forcément impuissants et abattus face à ces éléments qui nous percutent… Vite avançons pour bouger les lignes OMC, et investissons massivement @MFesneau dans la protection ! pic.twitter.com/yW7p56uo7u — fabre jean marie (@11_fabre) June 19, 2023

La puissance des rafales de vent filmée en temps réel

« Peu de gens peuvent comprendre ce que ça fait aux tripes… » À Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l’Allier, le maire de la commune témoigne de son émotion face aux dégâts.

Voilà on y a pris.... Peu de gens peuvent comprendre ce que ça fait aux tripes.... pic.twitter.com/rW96pGsH6M — Emmanuel Ferrand ������������ (@E_Ferrand_03) June 19, 2023

En Côte-d’Or, la grêle a également cloué les épis au sol et couché les cultures.

https://t.co/YIsE8hIWXnpic.twitter.com/ToXNdgo7GA — guy-noël verdot (@gn21guynoel) June 19, 2023

Dans la région du Vexin, un passionné de la nature partage une vidéo de la tempête en temps réel.

��️ Captivant timelapse des #orages qui ont éclaté hier soir ! La nature déchaînée dans toute sa splendeur, avec des éclairs foudroyants et un front nuageux spectaculaire. Une véritable symphonie de forces de la nature. ��#vigilance#meteo#Vexin#Timelapse#naturebeautypic.twitter.com/JzCOJCbNyu — Les secrets du Vexin (@secretsduvexin) June 19, 2023

Astrid Marguet et Oriane Dieulot avec l’AFP