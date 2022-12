Le nouveau comité de direction de la Coordination rurale, fraîchement élu, compte s’atteler rapidement aux sujets chauds de la rentrée avec pour objectif une agriculture "viable et vivable".

"C’est un nouvel élan, un nouvel espoir", estime Philippe Maydat, arboriculteur dans les Pyrénées-Orientales et nouveau membre du comité de directeur de la Coordination rurale, au lendemain de l’Assemblée générale qui a vu élire Véronique Le Floc’h au poste de présidente. L’éleveuse laitière bio finistérienne succède ainsi à Bernard Lannes. Et elle compte bien s’emparer rapidement des sujets chauds de la rentrée 2023.

« Installer dans des conditions viables »

Première étape : la future loi d'orientation et d'avenir agricole. La Coordination rurale prendra part aux concertations sur les trois thématiques définies par le ministère de l’Agriculture. "Il faut faire en sorte d’installer les nouveaux entrants dans des conditions viables", martèle la nouvelle présidente de l'organisation syndicale.

Le syndicat mise notamment sur des solutions fiscales qui rendent plus favorables la transmission vers de jeunes agriculteurs. "Les dispositifs actuels de portage de foncier avantagent les investisseurs, pas les agriculteurs, rajoute Véronique Le Floc’h. Il faut faire en sorte que pour un jeune qui acquiert la propriété, cela ne lui revienne pas plus cher qu’un bail."

Concernant la formation, la Coordination rurale souhaiterait qu’elle puisse davantage professionnaliser les étudiants. "La formation doit s’appuyer sur la recherche et les expériences réussies", estime la présidente. Sur l’aspect technologique des nouvelles formations, mis en avant le ministère de l’Agriculture, le syndicat se veut plus prudent : "Comment s’offrir les hautes technologies sans des prix rémunérateurs ?"

Ramener du revenu dans les fermes

Car l’ambition du syndicat est avant tout une agriculture viable et vivable. "Nous devons obtenir notre dû de la part des coopératives et des industriels. Cesser la dominance et rendre plus de libertés aux agriculteurs", explique Véronique Le Floc’h.

Sur l’énergie, "le débat n’est pas suffisamment évolué, estime Christian Convers, membre de la nouvelle direction du syndicat. Des arbitrages doivent être faits entre nourrir la population et produire de l’énergie. Cela nécessite que nous soyons au cœur des discussions. Certaines exploitations agricoles ont besoin d’un mix énergétique et alimentaire pour apporter du revenu à la ferme."