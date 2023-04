Pour la Fédération nationale porcine, la progression des viandes importées dans les linéaires des magasins représente « un danger pour le porc français ».

« Gardons la priorité au porc français », affirme la Fédération nationale porcine (FNP), dans un communiqué publié le 13 avril 2023. L’association spécialisée de la FNSEA dénonce l’importation de « viande low cost suite à des injonctions politiques anti-inflation désastreuses pour la filière ». Elle reproche également aux grandes surfaces de se détourner de l’origine France pour « garder leurs marges ».

Viandes et charcuterie

La FNP rapporte qu’en 2022, « la France avait importé pour 1,9 milliard d’euros de viandes de porc et charcuterie, dont 730 millions d’euros en viandes fraîches essentiellement d’Espagne, du Danemark et d’Allemagne ». En valeur, ces importations seraient en hausse de 15,6 % sur un an.

Selon les données de FranceAgriMer, en janvier 2023, les importations françaises se replient de 10 % sur un an. Mais la FNP rapporte un « retournement » en février. D’après le syndicat, en cumul sur janvier et février 2023, les importations en provenance de l’Espagne, du Danemark et des Pays-Bas ont bondi de 7 % en volume, par rapport à 2022.