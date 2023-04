La dernière enquête sur le cheptel porcin européen prévoit un repli sur un an de près de 6 % en France, et de 5,2 % en moyenne dans l’Union européenne.

« Le prix du porc se stabilise à un niveau record, constate Benoît Defauconpret, chargé de mission de la filière porcine chez FranceAgriMer. Le recul de l’offre y est pour beaucoup, et il continue de s’amplifier. Lors de l’enquête cheptel de juin 2022, les effectifs porcins totaux étaient en recul de 2,5 % sur un an en France, et de 4,4 % à l’échelle de l’Union européenne à 27. La dernière enquête de décembre 2022 fait état d’un repli sur un an de près de 6 % en France, et de 5,2 % en moyenne dans l’Union européenne. »

Des « chiffres encore plus inquiétants »

« Dans certains grands bassins de production comme l’Allemagne ou le Danemark, les chiffres sont encore plus inquiétants, estime Benoît Defauconpret : la baisse du nombre de têtes dépasse 10 %. À cela s’ajoute un prix de l’aliment soutenu. Traditionnellement, ce dernier est assez peu corrélé au prix de la carcasse de porc. Mais un contexte de moindres disponibilités en élevage, des coûts de production importants peuvent peser pour maintenir des prix élevés de la viande. »

« Dans le paysage européen, la cotation danoise affiche un sensible retard par rapport aux autres références, souligne-t-il. Dans ce pays, la filière repose sur un modèle d’intégration. Les débouchés sont très orientés vers les pays tiers, sur lesquels la concurrence des pays d’Amérique du Nord est particulièrement forte ces dernières semaines. »