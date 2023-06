Prévisions : la récolte de blé s’annonce plus abondante en Russie et en Ukraine

La production mondiale de blé devrait être plus abondante du fait de récoltes plus importantes en Russie, en Ukraine et en Inde pour la campagne 2023-2024, selon les estimations du rapport mensuel, dit « Wasde », publié par le ministère américain de l’Agriculture (USDA) le 9 juin 2023.