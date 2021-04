Grandes cultures

Depuis 2017, les betteraves ont perdu 100 000 hectares

La fin des quotas de sucre a été néfaste pour la filière de la betterave, puisque depuis 2017 les planteurs français n’ont cessé de diminuer les surfaces semées (photo d’illustration : champs de betteraves sucrières au stade des 8-10 feuilles). © P. Crapon/GFA

Les surfaces de betteraves continuent de reculer et devraient cette année s’établir sous le seuil des 400 000 hectares, et ce, sans compter l’épisode de gel encore en cours qui a fortement touché les betteraves et d’autres cultures. C’est ce que révèle Agreste dans sa dernière note de conjoncture sur les grandes cultures. Pour les autres productions, les surfaces de pommes de terre, de colza et d’orge sont aussi en régression alors que celles de blé et de protéagineux gagnent du terrain.