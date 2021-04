Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver la douceur, prévient Météo-France dans son bulletin météo du 12 avril 2021. Le temps sera frais cette semaine sur une large partie du pays, avec de nombreuses gelées matinales « souvent comprises entre –2 et 0°C ».

Lundi, temps mitigé

Dans l’après-midi de ce lundi 12 avril, quelques averses sont à noter de la partie entre la Normandie, l’Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes avec, sur l’extrême nord, « des chutes de grésil [qui] ne sont pas exclues ». On rermarque également des averses dans les Alpes avec de la neige à partir de 800 mètres, et en Corse.

Sur les autres régions, le temps est ensoleillé malgré des passages nuageux. Les températures, un peu fraîches pour la saison, atteignent généralement 10 à 16°C, 17 à 20°C près de la Méditerranée.

Mardi, après-midi « globalement ensoleillée »

Mardi, « une perturbation très peu active donnera en matinée un ciel chargé de la Normandie au Centre et au Grand Est avec quelques gouttes à l’est et des flocons au-dessus de 400 mètres sur le relief vosgien », note Météo-France.

L’après-midi, l’ensemble du pays profitera du ciel « globalement ensoleillé ». Quelques averses s’inviteront toutefois sur le Mercantour et sur la Corse, et le Mistral sera sensible.

Les températures matinales seront basses, accompagnées par de nombreuses gelées, « souvent comprises entre –2 et 0°C ». Les températures de l’après-midi seront en hausse sur la moitié sud.

Mercredi et jeudi, retour des nuages

Mercredi et jeudi, les nuages seront un peu plus nombreux sur une petite moitié nord du pays avec un petit risque d’averses, principalement entre les Ardennes et l’Alsace. Quelques averses se produiront également entre le sud des Alpes et la Corse. Il neigera à partir de 500 mètres sur les Vosges, à partir de 1 300 mètres sur le sud des Alpes.

Ailleurs, le temps sera généralement sec et ensoleillé.

Les gelées matinales concerneront encore une grande moitié nord du territoire. Les températures de l’après-midi seront stationnaires, souvent fraîches pour la saison, accompagnées « par un vent de nord-est sensible sur les régions de l’Ouest ».

Les gelées disparaissent à la fin de la semaine

Retour du temps instable vendredi, favorisant les averses sur le quart du Sud-Est. Le reste de pays sera globalement au soleil et au sec. À partir de ce jour, les gelées matinales se feront de plus en plus rares.

Samedi et dimanche, la goutte froide pourrait s’éloigner en Méditerranée. Les averses parfois orageuses concerneraient encore l’extrême sud-est et la Corse. Les températures de l’après-midi repartiront à la hausse, généralement comprises entre 14 et 19°C dimanche.