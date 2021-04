Les vagues successives de températures glaciales ont détruit entre 30 000 et 55 000 ha de betteraves en cours de levée, selon la CGB. Le syndicat chiffre un manque à gagner de 600 €/ha et demande un « dispositif ambitieux de gestion des risques ». De son côté, Cristal Union annonce la gratuité des semences pour les planteurs devant ressemer leurs parcelles.

Après plusieurs nuits d’intense froid nocture, les dégâts sur les betteraves interviennent notamment dans des régions où la jaunisse avait le plus durement frappé en 2020, comme par exemple l’Île-de-France et le Centre, note la CGB (Confédération générale des producteurs de betteraves) dans un communiqué de presse paru le 12 avril 2021.

Plus de 600 €/ha de pertes

Entre le sur­coût de ressemis et les pertes de potentiel de rendement liées à des implantations plus tardives, le syndicat chiffre les pertes à plus de 600 €/ha. D’autant que la réglementation interdit la possibilité de ressemis avec des semences traitées aux néonicotinoïdes. Et ceux qui souhaitent à la place implanter du maïs ne le peuvent pas, à cause des contraintes de succession culturale liées à la dérogation pour ces traitements de semences.

20 000 ha touchés au sud de Paris pour Cristal Union

La coopérative Cristal Union a d’ores et déjà annoncé qu’elle offrait exceptionnellement les semences aux planteurs touchés pour qu’ils puissent réimplanter rapidement des betteraves. Le groupe sucrier chiffre à environ 20 000 ha les surfaces perdues rien qu’au sud de Paris, zone la plus précoce.

Dans cette région, « 70 % des parcelles sont détruites avec un grand nombre d’agriculteurs avec 100 % gelés », détaille Olivier de Bohan, président du groupe. Sans compter les parcelles atteintes dans les autres zones de production. En Champagne par exemple, 15 à 20 % de dégâts sont notés. Olivier de Bohan craignait aussi les conséquences du gel de ce début de semaine pour le Grand Est et les Hauts-de-France, sur des sols humides après les pluies du week-end.

Semences gratuites

La décision de fournir gratuitement les semences de betteraves est un « vrai coup de pouce ». « Il a fallu réagir très vite, explique Olivier de Bohan. Les semenciers ont été rapidement sollicités. »

Il insiste : « Il s’agit d’une décision non seulement politique par solidarité envers les producteurs touchés mais aussi économique dans l’intérêt non seulement des planteurs mais du groupe dans son ensemble. »

« Dispositif ambitieux de gestion des risques »

« La filière betteravière française n’a jamais connu de telles pertes liées au gel ! », lance la CGB. Pour Franck Sander, son président, « cet épisode de gel quelques mois après la jaunisse constitue une nouvelle catastrophe pour les betteraviers et vient fragiliser certains bassins de production ainsi que nos outils industriels. »

Et de poursuivre : « Travaillons sur les différents pas de temps : à court terme, débloquons des mesures de soutien exceptionnel ; à moyen terme, bâtissons un dispositif financier pour affronter le risque jaunisse ; à long terme, intégrons dans notre plan stratégique national un dispositif ambitieux de gestion des risques économiques, climatiques et sanitaires tel que le permet le règlement Omnibus. »