Dans la moitié sud de la France, les récoltes de tournesol avaient bien avancé au 26 septembre 2023. Les prévisions météo étant favorables, les chantiers devraient rapidement prendre fin.

Les rendements sont jugés « très bons » dans le Limousin (au-delà de 30 q/ha) ; légèrement au-dessus de la moyenne en Midi-Pyrénées (entre 25 et 30 q/ha), et en Auvergne. Ils seront « plutôt dans la moyenne haute pluriannuelle », estime-t-on en Aquitaine. Une opératrice souligne que les premiers semis y ont fait mieux que les derniers.

En Rhône-Alpes, ils « se tiennent » avec une moyenne autour de 27-29 q/ha, et des pics jusqu’à 35 q/ha. Avec un rendement moyen estimé autour de 26 q/ha, « on sera plutôt dans le lot des bonnes années », rapporte un opérateur du Poitou-Charentes, qui aurait malgré tout parié sur 2 à 3 q/ha en plus vu l’état des parcelles tout au long du cycle.

Une maturité hétérogène au nord

En région Centre, ils ne sont « pas mauvais » (25-30 q/ha en moyenne), mais s’étalent sur une fourchette assez large, de 20 à 44 q/ha. Même constat sur l’hétérogénéité en Champagne-Ardenne, où environ un tiers des parcelles a été récolté. Les résultats s’échelonnent de 25 à 40 q/ha, avec une moyenne autour de 30-35 q/ha. En Lorraine, les récoltes commençaient tout juste au 26 septembre. Les premiers échos sont « plutôt honorables », avec un rendement moyen supérieur à 25-30 q/ha, et des pointes jusqu’à 40 q/ha.

Dans le nord-est de l’Hexagone, les problèmes aux semis (dégâts d’oiseaux et de limaces principalement), ainsi que des séquences pluvieuses et froides en début de cycle ont entraîné une grosse hétérogénéité de maturité des parcelles. Des retards de maturité sont aussi constatés en Normandie, ou encore en Bretagne. Quelques parcelles pourraient ne pas être récoltées à temps, craint un opérateur.

En France, la récolte de tournesol est attendue record à 2,1 millions de tonnes par le ministère de l’Agriculture, avec un rendement moyen de 25 q/ha.

Maïs prometteur

Rendement « très correct », « bons », voire « très bons, même sans irrigation », … Les premiers échos pour le maïs grain sont également encourageants. Au 18 septembre 2023 selon Céré’Obs, seules 6 % des surfaces avaient été récoltées (24 % en 2022, 10 % en moyenne quinquennale).

Raphaëlle Borget et Hélène Parisot