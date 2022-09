Des budgets supplémentaires pour l'enseignement

Aux représentants des organisations professionnelles et des agriculteurs présents, le président de la République a déclaré qu'il avait besoin d'eux pour faire passer « un discours public qui assume l'importance de l'agriculture française » en réponse à l'agribashing. Dans le cadre de l'orientation scolaire dès l'année de cinquième, il invite le secteur agricole à aller dans les établissements scolaires pour expliquer ce qu'est l'agriculture.

Il a annoncé une enveloppe de 20 millions d'euros dans le cadre du « fonds compétence » de France 2030 pour les établissements de l'enseignement agricole. Elle servira à financer « des formations nécessaires dans l'hydraulique, la robotique agricole pour soutenir l'innovation pédagogique ».

Emmanuel Macron a également annoncé « la création d'un statut expert associé dans l'enseignement agricole ». « On a besoin d'expertises complémentaires aux enseignants pour faire circuler les formateurs. Les métiers sont en train de se transformer et donc on a besoin de compétences extérieures dans nos établissements. »

« D'ici à un an sur tout le territoire, nous mettrons en place un réseau d'incubateurs d'entreprises agricoles innovantes en s'appuyant sur les lycées agricoles, les chambres d'agriculture, les acteurs du développement durable, les instituts techniques, les Régions et les banques, a aussi expliqué le président de la République. C'est ce qui va permettre aussi de trouver des réseaux pour les stages, les contrats d'alternance ou d'apprentissage et permettre aussi d'avoir des experts dans ces réseaux pour notre enseignement. »

Toutes ces mesures seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2023. « L'augmentation des inscrits dans l'enseignement agricole s'accompagnera d'une augmentation des moyens budgétaires », a-t-il promis « avec une première enveloppe prévue dès l'année prochaine de 60 millions d'euros ».