En déplacement à Terres de Jim le 9 septembre 2022, le président de la République présentera son « pacte de renouvellement et d'avenir pour l'agriculture ». L'objectif : faire face au défi du changement climatique et du renouvellement des générations.

Comme l'année dernière, Emmanuel Macron se rendra de nouveau cette année à Terres de Jim le vendredi 9 septembre 2022. Cette fête agricole organisée par Jeunes Agriculteurs se déroulera à Outarville, dans le Loiret, du 9 au 11 septembre 2022. Le président de la République profitera de ce déplacement pour proposer « un pacte de renouvellement et d'avenir pour l'agriculture », a annoncé l'Élysée ce 7 septembre.

C'est la réponse mise sur la table par Emmanuel Macron face au défi du changement climatique et au défi du renouvellement des générations alors que 58 % des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans.

Une loi attendue en 2023

Ce pacte ouvrira une période de concertation avec différents acteurs comme les représentants de la profession agricole, les Régions qui seront en charge de la politique d'installation dans le cadre de la nouvelle Pac, les banques et les coopératives agricoles notamment. Ces discussions devront fixer les paramètres d'une loi d'orientation et d'avenir agricole qui devrait être présentée au Parlement au deuxième semestre de 2023. Un texte qui avait été promis par le président de l'Élysée lors de la dernière campagne présidentielle et qui s'était fixé l'objectif d'installer 20 000 agriculteurs par an au lieu des 13 000 installés actuellement chaque année.

Si les détails de la loi ne sont donc pas connus vendredi, les thématiques abordées, quant à elles, le seront. Il y sera question de la formation, de la viabilité économique des exploitations, de l'adaptation au changement climatique « puisqu'il faudra que les agriculteurs qui s'installent aujourd'hui soient déjà prêts au climat de demain », souligne l'Élysée, mais aussi de l'accès au foncier et de l'accompagnement à la transmission des exploitations. Cette loi ne sera pas le seul instrument de ce pacte. Il pourra se traduire aussi par des mesures réglementaires, par la mobilisation du « fonds entrepreneurs du vivant » de France 2030 et par des engagements des acteurs participant à cette concertation.

Pas de nouvelles annonces sur l'assurance récolte

De manière plus réduite, Emmanuel Macron devrait également revenir lors de son déplacement sur la Pac et la récente validation du PSN français par Bruxelles, sur le sujet de la rémunération et des lois Egalim ainsi que les conséquences de la sécheresse. Sur ce dernier point, l'Élysée indique que le ministère de l'Agriculture précisera dans « les prochaines semaines » les dispositifs d'aides mis en place pour y faire face. Il doit réaliser au préalable un bilan de cet épisode qui « n'est pas encore terminé », ajoute la présidence de la République. Le 6 septembre, Chambres d'Agriculture France et la FNSEA ont pressé le ministère d'agir rapidement sur ce point.

Alors que des discussions sont encore en cours entre le ministère de l'Agriculture et les filières sur certains paramètres de la réforme de l'assurance récolte, l'Élysée a prévenu que le président de la République ne fera pas de nouvelles annonces sur ce dispositif vendredi.

Emmanuel Macron commencera sa visite de Terres de Jim par un temps d'échange avec les représentants de la profession agricole. Il enchaînera ensuite avec une prise de parole en réagissant à trois témoignages : une jeune lycéenne qui souhaite s'installer, un cédant qui transmet son exploitation à deux jeunes agriculteurs et à une agricultrice investie dans la transition agroécologique.

C'est lors de ce moment qu'Emmanuel Macron va « donner un cadre et sa vision de l'agriculture à l'horizon de 2030 », souligne l'Élysée. Avant de quitter le Loiret, il entamera une déambulation sur le site de Terres de Jim avec séquences prévues sur la formation, l'installation, l'innovation et la transition agroécologique.