« Notre première mission, c’est de nourrir avec des produits français. » Pour La France Agricole et L'Eleveur laitier, Pascal Le Brun, président de La Coopération Laitière, revient sur les défis actuels des coopératives. « L’objectif est de garder du poids sur notre territoire pour assurer un débouché à tous nos adhérents. » Avec un total de 240 coopératives, c’est 55 % du lait français qui est collecté par La Coopération Laitière, en plaine comme en montagne.

« Ce n’est pas toujours facile, mais on doit continuer à être les meilleurs, confie Pascal Le Brun. Notre défi est de rester compétitifs, avec une ressource laitière qui baisse ». Alors pour la Coopération laitière, la stratégie est de se passer des marchés les plus volatils. « La demande des adhérents est de valoriser leur produit au meilleur prix. Et c’est le marché des produits de grande consommation qui valorise le mieux le lait aujourd’hui. »

Assurer le renouvellement

Autre défi, accompagner les jeunes. Selon Pascal Le Brun, un agriculteur sur deux partira à la retraite d’ici à dix ans, et parmi eux, la moitié d'entre eux ne seront pas renouvelés. « Nous avons 750 jeunes par an qui s’installent. Nous travaillons à leur proposer un accompagnement technique. La plupart des coopératives accordent par ailleurs une aide financière allant jusqu'à 15 000 €, étalée sur trois ans », expose le président de La Coopération laitière. Le but ? « Installer, quelque soit la forme de l’exploitation. »

Enfin, Pascal Le Brun revient sur l’urgence selon lui à repenser la transmission des exploitations. « Peut-être y a-t-il d’autres modèles fiscaux à imaginer, comme la défiscalisation du foncier par le cédant pour faciliter la transmission ».

Claire Charrassin