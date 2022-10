L'initiative citoyenne européenne "Save bees and farmers", demandant entre autres la suppression progressive des pesticides de synthèse d'ici 2035, a enregistré plus d'un million de signatures. Un seuil qui oblige la Commission européenne à étudier le sujet.

L'Initiative citoyenne européenne (ICE) "Save bees and farmers", en français "Sauvez les abeilles et les agriculteurs", a recueilli plus d'un million de déclarations de soutien, d'au moins sept États membres.

"Cela en fait une demande officielle à l'ordre du jour de la Commission et du Parlement européen", s'est félicitée Générations futures dans un communiqué le 10 octobre 2022.

Fin des pesticides en 2035

L'initiative "Save bees and farmers" réclame à la Commission européenne de "proposer des actes juridiques" visant l'élimination de 80 % des pesticides de synthèse d'ici 2030, et de 100 % d'ici 2035.

Elle demande également une restauration de la biodiversité sur les terres agricoles, ainsi qu'un accompagnement financier des agriculteurs dans la transition agroécologique.

Cette initiative est portée par Générations futures (France), Global 2000 (Autriche), Romapis (Roumanie), l'Umweltinstitut München (Allemagne) et les organisations européennes Beelife, PAN Europe et Slowfood.

Réponse en avril 2023

La Commission européenne rencontrera les organisateurs pour discuter de l'initiative dans les prochaines semaines. "Une audition publique sera ensuite organisée par le Parlement européen", a confirmé la Commission dans un communiqué le 10 octobre.

La Commission a jusqu'au 7 avril 2023 pour présenter sa réponse officielle, décrivant les actions qu'elle a l'intention de prendre : proposer une législation, prendre d'autres mesures non législatives ou ne pas agir du tout.

Il s'agit de la septième ICE à avoir réussi à collecter plus d'un million de signatures, d'au moins sept États Membres, et la deuxième contre l'utilisation des phytos, après celle de 2017 proposant d'interdire le glyphosate.