« En avril 2023, les prix du lait bio sont légèrement inférieurs à ceux du lait conventionnel, explique Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture », dans sa note d’Infos rapides publiée le 11 juin 2023. Cela s'est déjà produit en mai 2022. Le prix standard du lait bio est inférieur de 3 €/1 000 litres et le prix réel de 5 €/1 000 litres en avril à ceux du lait conventionnel. Ces prix restent toutefois plus élevés qu’il y a un an. Le lait bio représente 5,7 % de la collecte totale en avril 2023, contre 5,3 % en avril 2022.

Si les prix du lait demeurent supérieurs à ceux de l’an dernier, ils se replient en avril 2023 par rapport à mars. « En avril 2023, les prix du lait se maintiennent dans tous les bassins de production à un niveau élevé par rapport à 2022, mais continuent de fléchir par rapport au mois précédent », ajoute Agreste. Le prix standard diminue de 3,2 % pour s’établir à 455 €/1 000 litres. Il progresse de 9,7 % par rapport à avril 2022.

Claire Charrassin