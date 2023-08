Dans sa note d’Infos Rapides diffusée le 4 août 2023, Agreste, le service de statistique du ministère de l’Agriculture, table sur une augmentation des récoltes des cultures de maïs, tournesol et soja. Lors de la campagne 2022, ces cultures de printemps avaient été particulièrement pénalisées par la sécheresse.

Rendements en hausse

Au 1er août 2023, Agreste estime la production française de maïs grain à 11,2 millions de tonnes, soit 2,6 % au-dessus de son niveau de 2022. Le repli de la sole « serait compensé par une forte hausse du rendement », estimé à 86,4 quintaux par hectare (q/ha). La récolte reste en dessous de la moyenne 2018-2022. La production de maïs fourrage atteindrait 14,9 millions de tonnes, avec un rendement de 120 q/ha, en augmentation sur un an.

Le rendement du maïs grain (hors semence)bondirait à 86,4 q/ha, tirant la production à la hausse. ( © Agreste)

Après avoir été fortement affecté par la sécheresse l’an dernier, le tonnage de tournesol pourrait être le plus élevé des années 2000, avoisinant les 2 millions de tonnes cette année. Le rendement, en hausse, atteindrait 23,8 q/ha. Il augmente notamment en Centre-Val de Loire (+ 6,2 %), Nouvelle-Aquitaine (+ 8,0 %) et Occitanie (+ 33,5 %).

La production de tournesol atteindrait en 2023 son niveau le plus haut depuis les années 2000. ( © Agreste)

La production du soja grimpe également, estimée à 417 milliers de tonnes, avec un rendement de 26,5 q/ha contre 20,5 q/ha en 2022, ce qui compense la diminution de ses surfaces (- 14,2 %).

En Europe aussi

En ce qui concerne l’Europe, la production de maïs grain (62,9 millions de tonnes) s’annonce supérieure à la très faible récolte de 2022 (52,3 millions de tonnes). Elle augmente fortement en Hongrie et en Roumanie, qui devrait devenir le premier producteur de maïs grain européen, passant devant la France.

La production de tournesol serait aussi en hausse en Europe (10,6 millions de tonnes, contre 9,1 millions de tonnes en 2022). Des productions plus élevées en Hongrie, Roumanie et en France compensent la dégradation du rendement en Allemagne, Bulgarie et Espagne.

Clotilde de Gaillard