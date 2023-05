La production européenne de grains enregistrerait une hausse en 2023, et ce « malgré une grave sécheresse », prévoit le Copa-Cogeca. Dans ses estimations, publiées le 25 mai 2023, le syndicat représentant les agriculteurs et les coopératives européens, prévoit « une augmentation générale de la production de céréales, d’oléagineux et de protéagineux » :

277 millions de tonnes de céréales, soit 4,6 % de plus que pour la récolte 2022, mais tout de même à un niveau un peu en dessous de la moyenne quinquennale ;

34,1 millions de tonnes d’oléagineux, soit 8,2 % de plus qu’en 2022 ;

3,9 millions de tonnes de protéagineux, soit 5 % au-dessus de 2022.

« Ces résultats positifs s’expliquent en partie par de très bonnes conditions de développement des cultures d’hiver en Europe du Nord, et de meilleures conditions climatiques en général en Europe de l’Est », commente le Copa-Cogeca. En revanche, deux facteurs limitent la hausse : la sécheresse en Espagne et dans d’autres régions plus circonscrites, et le coût élevé des intrants.

128 millions de tonnes de blé tendre

En céréales, les rendements sont attendus à des niveaux élevés, et compenseraient la baisse des surfaces (-3,8 %). « Cette tendance est portée en partie par les rendements plus élevés attendus pour le maïs grain, avec une production qui devrait atteindre 62 millions de tonnes (+21,7 % par rapport à 2022) », indique le Copa-Cogeca. La production de blé tendre est estimée à 128 millions de tonnes (+2,8 %), tandis que des baisses sont attendues en orge (-2,3 %) et en blé dur (-7,1 %).

La progression des oléagineux est portée par la hausse des surfaces (+2,1 %) et des rendements (+6,0 %). Les productions de tournesol (+18,5 %) et de soja (+9,7 %) sont prévues en croissance. Concernant les protéagineux, la hausse est liée à une production plus élevée de pois (+9 %) et de haricots (+11 %), malgré une baisse en lupin doux (-29 %).

Hélène Parisot