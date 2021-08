Immobilier

Les opposants à la vente de Grignon ne désarment pas

18 h

Les opposants à la vente du domaine de Grignon et de son château n’ont pas dit leur dernier mot. © Wikimedia commons/Laurent Bourcier

Le collectif d’anciens élèves d’AgroParisTech poursuit sa riposte contre la cession de Grignon et de son château du XVIIe siècle. Si le groupe Altarea semble avoir remporté la mise, les opposants entendent continuer « à se battre pour la sauvegarde du domaine » et ce, accompagnés d’associations et d’élus.