pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans l’espoir de parvenir à une « approche générale » au mois d’octobre, les ministres de l’Agriculture européens ont procédé à de nouveaux échanges de vues sur la Pac, le 21 septembre 2020. L’accord des chefs d’État sur le budget de 2021-2027, trouvé en juillet, a permis à la présidence allemande d’aborder les points restés en suspens.

Le plafonnement facultatif

Dans le nouveau projet de texte, le commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, a eu du mal à retrouver les traces des ambitions initiales de la Commission. Alors qu’une « distribution plus juste et plus ciblée » des aides devait être un « élément clé » de la réforme, il a regretté une « opportunité manquée ».

Ainsi, la Commission voulait rendre obligatoire la dégressivité des aides du premier pilier à partir de 60 000 € et le plafonnement à 100 000 €. Le texte de la présidence allemande rend ces mécanismes facultatifs, les restreint au paiement de base (après soustraction des charges de main-d’œuvre) et limite leur ampleur.

La France a plaidé pour « un paiement redistributif obligatoire pour les États membres qui n’appliqueraient pas de plafonnement ». Autre critique du commissaire : l’absence de cadre sur l’« agriculteur véritable ».

Les « écoprogrammes » obligatoires

Sur l’« architecture verte », le Conseil veut à nouveau rendre obligatoire pour les États de proposer aux agriculteurs des « écoprogrammes » (ecoscheme) dotés d’un pourcentage minimum de l’enveloppe du premier pilier. Ce qui a été salué par la France, qui craignait les distorsions entre États.

« Mais cela ne suffit pas à garantir une ambition environnementale élevée », a déploré le commissaire. Notamment parce que le texte autoriserait certaines cultures comme infrastructures agroécologiques, et voudrait inclure l’ICHN dans les 30 % de fonds du second pilier devant être affectés à l’environnement.

Ces déceptions risquent d’être partagées par le Parlement européen.