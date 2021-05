Le taux de cette redevance pourrait être différencié « en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais », précise l’article 62 du projet de loi. Une opportunité qui devrait être étudiée dans un rapport que le gouvernement devra remettre un an après la promulgation de la loi. La possibilité d’instaurer des certificats d’économie d’engrais comme alternative à ce coup de bâton fiscal y sera aussi évoquée.

Cette taxe pourrait être mise en place dès le 1er janvier 2024. Un délai trop tardif pour le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national de la transition écologique .

La loi fixe une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac par le secteur agricole jusqu’en 2030. « La fertilisation azotée est à l’origine d’environ 35 % des émissions de protoxyde d’azote (gaz à effet de serre) et 45 % des émissions d’ammoniac (polluant précurseur de particules), tous secteurs confondus », selon le ministère de la Transition écologique.

L’eau, ce patrimoine commun

Les articles 19 et 19 bis font rentrer « les écosystèmes aquatiques » et « la qualité de l’eau » dans le patrimoine de la Nation. Une mesure loin d’être symbolique si l’on en croit les inquiétudes de la FNSEA et Jeunes Agriculteurs.

« Sans évolutions du texte, ils sont de nature à remettre en question les fondements du droit de l’eau et par là même l’avenir de projets nouveaux (irrigation, retenues d’eau), mais aussi des travaux agricoles « traditionnels » comme le drainage des parcelles agricoles par exemple », ont soulevé les syndicats dans un communiqué du 5 mai 2021.

Une mesure qui apporte de l’eau au moulin du ministère de l’Agriculture qui a annoncé un « Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique » avant l’été, dans une interview donnée à La France agricole.