Projet de loi climat

Vifs débats sur la taxe des engrais azotés minéraux

7 h

Les députés et le ministre de l’Agriculture ont débattu de la possibilité de mettre en place une taxe sur les engrais azotés minéraux lors de l’examen du projet de loi climat. © Cédric FaimaliCédric Faimali

Faut-il ou non une redevance pour baisser plus rapidement le recours aux engrais azotés minéraux et leurs émissions de gaz à effet de serre ? Les députés ont longuement débattu ce 16 avril 2021 à l’Assemblée nationale de cette question, lors de l’examen du projet de loi climat.