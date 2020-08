La paie du lait moyen dans l’Union européenne (UE à 27) s’érode de 3,50 €/t en juin 2020, par rapport à mai 2020, d’après les données de la Commission européenne publiées le 5 août 2020. Elle affiche également un recul de 11,40 €/t par rapport à juin 2019, et s’inscrit comme le niveau le plus bas à cette période de l’année depuis 2017 (voir graphique ci-dessous).

Parmi les principaux pays producteurs, le prix du lait s’établit en moyenne à 319,60 €/t en Allemagne (- 3,8 % par rapport à juin 2019), 330 €/t aux Pays-Bas (-7,7 % %), 317,6 €/t en Irlande (-0,6 %) et 346,40 €/t en Italie (-11,4 %). Pour juillet, la Commission européenne anticipe un nouveau recul du prix du lait à 325 €/t.

En France, le prix moyen du lait s’établit à 345,240 €/t en juin 2020, en baisse de 14,20 € par rapport à mai, mais en progression de 6,40 € sur un an. Pour rappel, il s’agit du prix moyen payé aux producteurs, comprenant les laits conventionnels, bio et AOP.

Calme plat sur les marchés des ingrédients

Du côté des ingrédients laitiers, le calme prévaut. Après avoir connu un creux au printemps, puis une remontée à partir de juin, le cours européen de la poudre maigre se stabilise. Il s’établit à 2 070 €/t à la dernière cotation du 9 août 2020, soit un sensible repli de 1 % sur un an.

Après une ascension continue depuis la mi-mai, le prix du beurre se maintient à 3 410 €/t le 9 août 2020. C’est 5 % de moins sur un an. Quant au cours de la poudre grasse, après être restée stable autour de 3 030 €/t au printemps, la dernière cotation s’établit à 2 960 €/t, en baisse de 1 % par rapport à 2019.

S’agissant des fromages, la stabilité est de mise pour les cours du gouda, de l’édam et de l’emmental. Ils affichent respectivement 3 110 et 3 050 et 4810 €/t le 9 août dernier. Si le gouda fait cours égal sur un an, l’emmental progresse de 2 % tandis que l’édam recule de 1 %.

