« On n’a quasiment pas eu de pluie au mois de mars, et seulement 4 mm au mois d’avril » déplore Delphine Chamard, éleveuse de bovin viande à Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime). Elle s’alarme de l’état de ses pâtures qui ont aussi souffert du froid et du gel en ce début de printemps.

Moins de fauches et un affouragement aux prés

Alors qu’elle avait l’habitude de faucher certaines prairies avant la mise à l’herbe, la constitution de stock a été très limitée en ce début de campagne. Delphine Chamard a pu faucher 5 hectares d’herbe contre une dizaine habituellement. Sur certaines parcelles, elle a même dû distribuer du fourrage pour compléter le pâturage.

L’irrigation a été coupée

En cas de sécheresse, l’éleveuse et son mari peuvent habituellement irriguer une partie de leur surface, mais l’irrigation vient d’être coupée récemment dans le secteur. L’organisme de gestion de l’irrigation au sein de la chambre d’agriculture (OUGC) sonde les besoins des agriculteurs afin de demander une dérogation.

Un stock salvateur

Delphine Chamard n’envisage pas de produire des cultures dérobées pour reconstituer un stock. Vu l’état des sols qui sont très secs, l’implantation d’une culture serait sérieusement compromise sans eau. Elle va pouvoir bénéficier des réserves faites l’année dernière. Sans ces réserves, elle serait contrainte d’acheter du fourrage à l’extérieur.

Les pouvoirs publics doivent intervenir

Delphine Chamard attend des autorités publiques qu’elles autorisent la fauche des jachères. « Il ne faut attendre le 15 août, quand elle ne vaudra plus rien », insiste-t-elle. Elle demande aussi que les céréaliers ne broient pas leur paille afin qu’elle puisse servir aux éleveurs.

« S’il pleut de façon conséquente la semaine prochaine, les prairies pourraient repartir, estime Delphine Chamard. Sinon, les conséquences vont être catastrophiques pour les stocks et les trésoreries. »