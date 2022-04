« En février 2022, la collecte de lait de vache recule de 0,8 % par rapport à février 2021. Ce repli bien que léger, prolonge la baisse observée depuis septembre 2021 », résume Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa dernière note d’infos rapides publiée le 15 avril 2022.

Au cumul de l’année 2022, la collecte de lait accuse un repli de 1,1 % avec un peu moins de 3,9 milliards de litres collectés depuis le 1er janvier.

À l’échelle européenne, la collecte laitière reste relativement stable sur un an (–0,2 %). Si la collecte recule entre 1 et 3 % sur un an dans les trois premiers pays producteurs (Allemagne, France et Pays-Bas), elle progresse néanmoins en Italie, en Pologne et en Espagne par rapport à janvier 2021.

Sur quasi 1,9 milliard de litres collectés en février, 5 % des volumes le sont en bio et 16,9 % en label AOP/IGP. La part du lait de vache bio dans la collecte totale atteint donc un niveau légèrement supérieur à celui de février 2021.

La collecte progresse dans le Grand Ouest et le Centre

« La collecte de lait de vache recule partout en région, à l’exception du Grand Ouest et du Centre », indique Agreste.

Entre février 2021 et février 2022, la collecte gagne 1 % dans le Grand Ouest et 0,1 % en Région Centre. Tournant autour de –1 à –3 % dans la plupart des bassins laitiers, le Sud-Ouest accuse le plus fort repli avec –5,2 % sur un an.

La collecte de lait de chèvre augmente

La collecte de lait de chèvre poursuit sa progression entamée en janvier 2022. En février 2022, les livraisons progressent ainsi de 2,9 % sur un an.

À l’inverse, la collecte française de lait de brebis baisse de 3,3 % par rapport à février 2021.