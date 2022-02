Cette nouvelle édition du Salon de l’agriculture, qui se tiendra du 26 février au 6 mars 2022, sera marquée par le défilé des candidats à la présidentielle. L’interprofession du bétail et des viandes (Interbev) compte bien saisir cette opportunité pour porter dix propositions, visant à engager l’État en faveur du modèle français de production et de distribution des viandes.

« Les 500 000 professionnels de la filière de l’élevage et de la viande attendent du président de la République une cohérence des politiques publiques qui impactent leur secteur, soutient Jean-François Guihard, président d’Interbev. Car garantir cette cohérence, c’est protéger et valoriser les systèmes agricoles français considérés parmi les plus vertueux. »

Prôner un système durable de production de viande