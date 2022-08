C’est sans surprise que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu six arrêtés de la préfète de l’Ariège autorisant l’effarouchement des ours sur six estives des Pyrénées ariégeoises. Un arrêté semblable avait déjà été suspendu au début du mois d’août, à la demande de l’association de défense des animaux One Voice.

L’association se félicite de la décision. Les ours pourront donc se déplacer librement sur les sept estives du Taus-Espugues, d’Arreau, de Coumebière, de Sentenac d’Oust, de l’Izard, d’Ourdouas et d’Ustou Col d’Escots.

Demande d’annulation de l’arrêté ministériel

Le juge n’a pas été sensible aux arguments des éleveurs qui avaient manifesté il y a quinze jours à la sous-préfecture de Saint-Girons.

One Voice n’en reste pas là. L’association a annoncé sur son site internet qu’elle avait lancé une procédure pour faire annuler l’arrêté ministériel publié le 20 juin 2022 par le Conseil d’État, arrêté qui permet aux préfets de prendre des arrêtés pour l’effarouchement des ours. L’arrêté ministériel a été déjà annulé en 2019 et 2020.