Près de 300 personnes se sont réunies le 12 août 2022 à Saint-Girons (Ariège) devant la sous-préfecture. Pourquoi ? Pour manifester contre la suspension de l’arrêté préfectoral autorisant les tirs d’effarouchement des ours sur l’estive d’Ustou col d’Escots.

Six autres arrêtés devant le juge

Six autres arrêtés d’effarouchement sont actuellement examinés par le juge du tribunal administratif de Toulouse. Les éleveurs craignent qu’ils soient aussi suspendus. « L’effarouchement n’est pas une mesure miracle, mais elle apporte « une respiration » à ceux qui vivent la pression de la prédation au quotidien », indique Magali Lacube de l’Aspap (1).

« Sur les estives concernées par les arrêtés, les attaques ont lieu plusieurs fois par semaine, assure-t-elle. Les bergers vivent un cauchemar. Ils sont auprès de leurs animaux jour et nuit. Le droit du travail est complètement bafoué. »

Une avocate de renom

Les manifestants s’inquiètent du poids des associations de défense des animaux. One Voice, celle qui a obtenu gain de cause pour suspendre l’arrêté d’Ustou-col d’Escots, était représentée par Maître Thouy. L’avocate, candidate à l’élection présidentielle de 2022, est aussi fondatrice et coprésidente du parti animaliste.

« Les problèmes sur les estives augmentent, souligne Patrick Ferrié, président d’un groupement pastoral. Il est inconcevable de travailler à côté des ours à problème. » Et pour l’Aspap, « effarouchement, tir létal, port d’armes pour les éleveurs et bergers… il n’y a qu’un moyen de réensauvager les ours trop familiers : la peur de l’homme. »