Le prix du lait s’envole. D’après l’enquête mensuelle laitière de FranceAgriMer, le prix standard conventionnel frôle les 406 €/1 000 litres sur le mois d’avril. Il progresse de presque 23 % sur un an. Le prix réel atteint lui 428 €/1 000 litres, en hausse de 20 % sur un an.

Le marché des ingrédients laitiers reste porteur. « Les prix des produits laitiers industriels atteignent actuellement des niveaux très élevés, à savoir 4 000 € la tonne pour la poudre de lait écrémé et 7 000 € pour le beurre », précise Benoît Rouyer, économiste au sein de l’interprofession laitière (Cniel), dans sa vidéo mensuelle de conjoncture.

Les charges grimpent encore

Mais cela ne suffit pas à relancer la collecte laitière, qui accuse un retard de 1,7 % sur un an depuis le début de l’année (de janvier au début de juin). Et pour cause. « Le prix unitaire des charges dans les élevages laitiers augmente actuellement de façon importante », commente l’expert. L’indice général Ipampa lait de vache de l’Institut de l’élevage a flambé de 21 % en un an. Les aléas climatiques compliquent également la donne.

Cette crise inflationniste risque de faire partie du paysage pour un moment. « Les tensions géopolitiques et la sécheresse qui sévit dans de nombreuses régions du monde devraient malheureusement renforcer cette tendance inflationniste au cours des prochains mois, sans qu’il y ait de grande visibilité sur la durée et l’intensité de cette période », conclut Benoît Rouyer.