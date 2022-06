Le 2 juin 2022, le groupement de porcs Evel’Up a annoncé que « l’ensemble des présidents des groupements de producteurs de porcs du Grand Ouest (Elporc, Seretal, Syproporcs, Porvéo, Porc Armor, Eureden et Agrial) se sont engagés à apporter 15 % de leur production hebdomadaire au Marché du porc breton (MPB) ».

Chacun de ces groupements s’est engagé à augmenter de 1 % ses apports hebdomadaires au marché pour atteindre 15 % à échéance de la semaine 35, soit le jeudi 1er septembre 2022. « La défense de l’intérêt de tous les éleveurs de porcs français est à ce prix. Leur revenu est directement indexé sur la fixation d’un vrai prix de marché, déterminé collectivement par les groupements concernés », réaffirme Philippe Bizien, président de Evel’Up.

> À lire aussi : Observatoire, le marché du porc au point mort (01/06/2022)

Un ultimatum

Le 5 mai 2022, Evel’Up avait fait un appel à ces groupements pour sauver le MPB qui ne fonctionne plus correctement depuis sept ans, porté à bout de bras par deux groupements de producteurs, Evel’Up et Porélia. Ces deux coopératives représentent 80 % des porcs présentés au marché alors qu’elles pèsent à peine plus de 20 % de la production française.

Sans réponse de la part des autres structures, Evel’Up avait posé l’ultimatum de suspendre ses offres au marché à partir du 2 juin 2022.

> À lire aussi : Sanitaire, un vaccin contre la peste porcine africaine mis au point au Vietnam (02/06/2022)