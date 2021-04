Le dynamisme de la collecte française de lait de vache observé début 2020 semble un lointain souvenir. Depuis, la crise sanitaire et les mauvaises conditions climatiques ont bousculé la donne. En janvier 2021, la collecte enregistre un repli de 3,5 % sur un an. En février, cette baisse atteint 5,9 %.

« Les conditions climatiques, les ensilages de maïs de mauvaise qualité et la hausse des prix des compléments alimentaires, pèsent sur la collecte », explique Agreste, dans sa note d’Infos rapides publiée ce 15 avril 2021. Concernant le mois de février, « l’écart avec 2020 s’explique également pour partie par le nombre de jours moins élevé en 2021 qu’en 2020, année bissextile ».

La Normandie et le Grand Ouest ne sont pas épargnés

En février, les livraisons affichent un net retrait dans l’ensemble des bassins de production. Si les régions Charente Poitou (- 9,8 % par rapport à 2020), Sud-Ouest (- 9,2 %), Sud-Est (- 8 %) et Centre (- 7,9 %) sont les plus durement touchées, le Nord-Ouest de la France n’y échappe pas. La Normandie et le Grand Ouest accusent des pertes respectives de 4,2 et 5,2 % sur un an.

327,7 €/1 000 litres pour le prix de base conventionnel

Le prix du lait est également revu à la baisse. En février, le prix de base du lait conventionnel s’est établi à 327,7 €/1 000 litres en moyenne. Soit une baisse de 2 % sur un an. Le prix du lait conventionnel à teneurs réelles s’élève quant à lui à 354,7 €/1 000 litres sur la même période (-1,9 % par rapport à 2020).

En agriculture biologique, « le prix du lait standard est estimé à 473 €/1 000 litres (- 0,3 % sur un an) et celui du prix du lait à teneurs réelles à 488 €/1 000 litres, comme en février 2020 », résume Agreste. Le lait bio de vache représente 4,7 % de la collecte française totale, contre 4,3 % février 2020.