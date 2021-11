« En septembre 2021, la collecte de lait de vache recule de 2,4 % sur un an, estime Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides publiée le 15 novembre 2021. En cumul depuis le début de l’année, le volume collecté atteint 17,9 milliards de litres, en retrait de 1,2 % par rapport à 2020. »

Évolution de la collecte de lait de vache en France (en million de litres). © Agreste

La part du bio recule

En septembre toujours, 1,774 milliard de litres de lait produits sous signe de qualité ont été livrés. La part des livraisons de lait bio de vache recule pour le troisième mois consécutif, atteignant 5,2 %. Elle reste toutefois supérieure de 0,6 point à celle de l’an dernier. La collecte de lait AOP/IGP représente 16,4 % de la collecte totale.

La collecte de lait de vache recule dans toutes les régions. « La baisse est modérée dans les grands bassins laitiers du Grand Ouest et de la Normandie (−1,7 % et −1,3 %), ainsi qu’en Auvergne Limousin (−1,5 %). Elle est plus marquée dans le Sud-Ouest (−5,4 %), le Sud-Est (−4,9 %) et le Nord Picardie (−4,4 %). »

Ailleurs dans l’Union européenne, la collecte laitière progresse de 1,2 % sur un an en août 2021. Elle est en retrait aux Pays-Bas (−1,5 %) et en Allemagne (−0,7 %), mais reste dynamique en Italie (+8,7 %) et Irlande (+5,7 %).