Ce qui change pour les ZNT

Faisant suite à la consultation des organisations professionnelle et du public, le décret n’a pas été modifié. Quant à l’arrêté, il est publié dans une version très proche du projet. © Romain Watier

Six mois jour pour jour après l’injonction du Conseil d’État, le gouvernement vient de publier les textes qui modifient le décret et l’arrêté de décembre 2019 concernant les ZNT, zone de non-traitement. Il reste six mois pour revoir les chartes d’engagement.