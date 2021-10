26 % C’est le niveau mondial du ratio stock/utilisation des céréales pour 2021-2022 (estimation du CIC le 21 octobre 2021).

Dans son rapport du 21 octobre 2021, le Conseil international des céréales (CIC) a légèrement revu à la hausse son estimation des stocks finaux de céréales pour 2021-2022 (blé et céréales secondaires). Chiffrés à 599 millions de tonnes en septembre, ils sont désormais estimés à 600 millions de tonnes, soit un niveau équivalent à celui de la campagne de 2020-2021.

Mais « du fait d’une consommation plus élevée, le ratio stocks/utilisation [des céréales] devrait chuter à 26 % », prévoit le CIC. Il s’agirait de « son plus bas niveau en huit ans ». Cet indicateur rend compte de l’équilibre entre l’offre et la demande.

Utilisations en forte hausse sur un an

La consommation de céréales en 2021-2022 a été revue à la hausse, à 2 291 millions de tonnes (+3 millions de tonnes sur un mois). En 2020-2021, les utilisations étaient significativement plus faibles, à 2 227 millions de tonnes.

Ainsi, le CIC prévoit une différence d’utilisation de 64 millions de tonnes de céréales d’une campagne à l’autre. Celle-ci est « impulsée par une plus forte utilisation de maïs (+54 millions), de blé (+13 millions) et de sorgho (+3 millions) », précise le CIC. Toutefois en orge, « des disponibilités plus tendues devraient freiner la demande (−6 millions) ».

