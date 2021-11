Si la FNSEA et JA, comme l’Unaf, notent quelques avancées, l’autorisation de traiter 2 heures avant le coucher du soleil est un progrès pour les premiers et une catastrophe pour les autres.

Faisant suite à la publication du plan pollinisateurs, la FNSEA et JA rappellent que « l’agriculture est avant tout une solution pour les pollinisateurs », dans un communiqué de presse commun datant du 21 novembre 2021.

Distorsion de concurrence

Ils dénoncent « l’instauration d’un processus franco-français d’évaluation des produits phytosanitaires, en anticipation par rapport au cadre européen ». Ce plan met, selon eux, « les agriculteurs français en situation de distorsion de concurrence pour la protection de leurs cultures ».

« Quels nouveaux financements et outils seront disponibles pour favoriser l’implantation par les agriculteurs de couverts mellifères ou pour préserver le bon état de santé des abeilles contre les agresseurs biologiques des colonies ? », se questionnent aussi les syndicats.

Avancées sur le travail de nuit

La FNSEA et JA saluent toutefois l’ouverture permettant de déroger à l’obligation de traiter les cultures attractives seulement après le coucher du soleil, avec l’ajout d’une plage de 2 heures avant le coucher du soleil. Mais aussi la décision actant la possibilité, pendant les 8 prochains mois, de réaliser des applications sans contrainte horaire si la température est suffisamment basse pour éviter la présence d’abeilles.

« Ce délai de 8 mois doit permettre aux scientifiques de finaliser leurs travaux sur les mesures apportant des garanties équivalentes en matière de protection des abeilles, notamment en vue de permettre des traitements le matin », ajoutent-ils.

Des mesures pas à la hauteur des enjeux pour les apiculteurs

Malgré un courrier adressé au Premier ministre pour faire évoluer l’arrêté « abeilles » dans un sens plus rigoureux, l’Unaf (Union nationale de l’apiculture française) estime, de son côté, ne pas avoir été entendue.

« Ce plan se veut très ambitieux mais en fait, il ne l’est pas vraiment avec peu de mesures à la hauteur des enjeux, estime Henri Clément, le porte-parole de l’Unaf. Le point positif, c’est que les fongicides et herbicides vont être évalués mais on ne parle pas d’effets cocktails. Et à travers les différentes actions juridiques qu’on a menées, on se rend compte que les évaluations ne sont pas assez rigoureuses. »

Traiter 2 heures avant le coucher du soleil, une catastrophe

« Aujourd’hui, l’arrêté est encore très largement en deçà de ce qu’on pouvait escompter, juge-t-il. Et l’autorisation de traiter deux heures avant le coucher du soleil est une catastrophe. En effet, on sait que lorsqu’il y a de la ressource pour les abeilles, elles continuent à butiner jusqu’à la tombée de la nuit. »

Pour trouver un accord, le syndicat avait proposé que cette mesure soit assortie d’un paramètre de température, pour que le traitement deux heures avant le coucher ne soit possible que si la température ne dépasse pas 12°C. « Mais ça n’a pas été pris en compte et c’est la porte ouverte au laxisme ! », conclut le porte-parole de l’Unaf.

Quant à Générations Futures, l’association environnementaliste estime que « l’arrêté abeilles est malheureusement en deçà de ses aspirations de protection » des pollinisateurs.