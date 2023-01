Parmi les mesures encore discutées pour réduire les accidents de chasse, celle d’interdire la pratique le dimanche ne sera pas retenue par le gouvernement. C’est ce que révèlent des élus de la majorité, avant les annonces officielles le lundi 9 janvier 2023.

Après plusieurs mois de négociations et alors que les arbitrages sont toujours en cours au ministère de la Transition écologique, une vingtaine de propositions pour réduire les accidents de chasse seraient d’ores et déjà validées. C’est ce qu’annoncent notamment RMC et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ce mardi 3 janvier 2023.

"Il ne devrait pas y avoir d’interdiction de chasser"

Selon un élu de la majorité cité par RMC, le gouvernement ne limitera pas la chasse à certains jours : "Il ne devrait pas y avoir d’interdiction de chasser, ni le dimanche, ni aucun autre jour de la semaine." Une décision, si elle est confirmée, qui signifierait "un grand renoncement de l’exécutif ", réagit la LPO dans un communiqué de presse de ce jour.

L’association de protection de la nature poursuit : « En méprisant la volonté de l’écrasante majorité des Français, l’exécutif se tire une balle dans le pied. » La LPO fait référence à un sondage Ifop de décembre 2022 rendu public hier, lundi 2 janvier 2023. Menée auprès d’un échantillon de mille personnes âgées de 18 ans et plus, l’enquête de l’Ifop révèle que 78 % des Français interrogés seraient favorables à ce que le dimanche devienne un jour non chassé.

Création d’un délit d’alcoolémie pour les chasseurs

Parmi les autres mesures validées par le gouvernement, RMC cite l’accélération de la formation obligatoire à la sécurité, ainsi que la mise en place de meilleurs outils pour améliorer la communication entre chasseurs et promeneurs grâce à une application numérique. Toujours d’après un élu de la majorité cité par le média, un délit d’alcoolémie sera également créé. Il fixera à 0,5 gramme d’alcool par litre de sang la limite à ne pas dépasser pour chasser.

Ces mesures seront officiellement révélées le lundi 9 janvier prochain par la secrétaire d’État à l’Écologie, Bérangère Couillard, qui a prévu de se rendre dans un centre de formation des chasseurs près d’Orléans.