À travers huit podcasts, des agriculteurs et des experts de la méthanisation témoignent des intérêts de cette énergie renouvelable sur une exploitation et au cœur des territoires. Des choix technologiques au financement des unités, en passant par le modèle de gouvernance, les économies d’engrais et la communication auprès des élus et des riverains, ils prennent la parole à chaque étape du projet. Retrouvez ceux qui font le biométhane, dans « Les voix de la métha ». Une série réalisée par la France Agricole Factory et proposée par GRDF, à partir du 27 octobre.

Pourquoi se lancer dans la méthanisation ? Des agriculteurs avec des spécialistes du biogaz font part de leur expérience dans une série de huit podcasts dédiée à l’énergie renouvelable.

Au sommaire de cette série « Les Voix de la Métha » de 8 podcasts de 10 minutes, en partenariat avec GRDF, « avec ceux qui font le biométhane » :

Pourquoi investir dans la méthanisation ?

Comment lancer son projet de méthanisation ?

Quelles possibilités de financement pour son projet de méthanisation ?

Comment obtenir l’adhésion de la population locale à son projet de méthanisation ?

En quoi la méthanisation permet à un agriculteur de limiter ses impacts sur le climat ?

Comment bien s’organiser en collectif autour d’une unité de méthanisation ?

De quelle manière valoriser son digestat ?

Comment impliquer les collectivités territoriales dans son projet de méthanisation ?

Calibrer son projet de méthanisation

Pour développer un modèle vertueux et rentable, aucune recette n’est applicable, mais une multitude de leviers et de solutions sont à activer à chaque étape du projet. Pourquoi s’investir ? Comment s’organiser ? Se lancer seul ou à plusieurs ? À partir de quelle technologie ? La première étape consiste à évaluer sa capacité en interne, en termes de moyens humains et de gisements : quelle matière organique et/ou déchets, en quelle quantité et pour quelle autonomie ? C’est aussi le moment de se poser la question de l’implantation et du raccordement. Le choix de son constructeur une fois le projet calibré, et de ses accompagnants s’avère aussi décisif.

Produire un gaz renouvelable

Face à la diversité des stratégies, nous vous proposons de bâtir votre modèle en fonction de vos besoins, mais aussi de votre contexte, à partir d’exemples concrets d’agriculteurs aguerris, producteurs de gaz vert, et qui évoquent autant leurs doutes que leurs solutions à chaque étape. Au regard des recours, ils rappellent aussi qu’un dossier bien ficelé dès le départ peut permettre, à l’arrivée, de gagner des années. Faire accepter son unité de méthanisation a en effet pris une place aussi importante que sa conception. Rien d’insurmontable : les agriculteurs livrent leur communication auprès des élus et des riverains pour parvenir à l’adhésion locale.

Une activité à forte valeur ajoutée

Du choix des intrants à la production du biométhane, voire de biocarburant, ils donnent à voir les coulisses et les bénéfices de cette activité à forte valeur ajoutée sur leur exploitation et au cœur de leur territoire. FranceAgriMer estime aujourd’hui à 1065, le nombre de méthaniseurs en activité en France, et à 850, les projets en cours de validation, quand en 2011, par comparaison, il n’existait qu’un seul site en injection. C’est dire à quel point la filière du gaz vert a le vent en poupe. L’objectif pour le pays reste le même : la France projette un mix de gaz 100% renouvelables dans ses réseaux, d’ici à 2050.