Les syndicats d’énergie territoriaux concourent à l’appropriation locale d’un projet d’unité de méthanisation agricole en accompagnant les porteurs auprès des élus et de la population. Parmi les facteurs d’adhésion à privilégier : accéder à « un gaz vert produit localement » aide les habitants à mieux comprendre les enjeux. Explications avec Natacha Lecerf, directrice du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandres.

« La démarche doit être volontaire : nous n’intervenons que si les agriculteurs le souhaitent », précise d’emblée Natacha Lecerf, directrice du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandres, dans le département du Nord. Ce territoire qui réunit 98 communes, compte une dizaine d’unités en service ; deux autres sont actuellement en chantier et la dernière aborde la phase réglementaire. « Globalement, un porteur de projet sur deux fait appel à nous. »

Un relais technique

S’il n’est pas obligatoire, l’appui d’un syndicat d’énergie territorial peut se révéler déterminant, en particulier sur le volet de l’appropriation locale du projet. Celui des Flandres, dirigé par Natacha Lecerf, s’inscrit comme un relais précieux des agriculteurs auprès des élus et des populations. Il intervient notamment avec GRDF, dans le cadre des démarches de raccordement des unités au réseau de gaz naturel. « Notre objectif est d’obtenir l’adhésion des communes traversées au projet et aux travaux de canalisation envisagés. Nous accompagnons également les agriculteurs auprès de partenaires éventuels sur le volet des intrants. C’est le cas pour les ressources liées à la fauche des bords de route ou des espaces verts des collectivités. Nous faisons en sorte de susciter et faciliter les collaborations. »

Pour une mise en réseau

Le syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandres réalise par ailleurs un travail d’acculturation des conseillers municipaux à la méthanisation. « Nous convions les élus à des visites de site pour leur permettre de mieux appréhender le fonctionnement d’une unité ainsi que ses débouchés, poursuit Natacha Lecerf. Auprès de la population, nous faisons aussi valoir l’opportunité d’un accès au gaz naturel. Pour deux projets menés en Flandres par exemple, nous avons permis à deux quartiers, construits dans les années 1970-1980, d’obtenir un gaz vert produit localement. Jusqu’ici leurs habitants se chauffaient au fioul ou au propane. C’est une belle réussite. »

Communiquer dès la phase de conception

Le syndicat d’énergie des Flandres travaille aussi régulièrement avec GRDF et la chambre d’agriculture pour accompagner l’émergence de nouveaux projets auprès des agriculteurs. Présents dans la très grande majorité des territoires ruraux et péri-urbains en France, les syndicats d’énergie sont à contacter de préférence bien en amont du projet d’unité de méthanisation, dès la phase de conception. L’opposition locale naît souvent d’un manque d’anticipation et de communication auprès des riverains et des élus.

D’ici à 2050, le territoire de Flandres souhaiterait voir se développer au moins une dizaine de nouveaux projets.