La production mondiale de blé tendre est annoncée comme record en 2022, une tendance à laquelle la France échappe.

La production de blé tendre atteint 33,7 millions de tonnes dans l'Hexagone. Elle chute de 4,9 % par rapport à 2021, et de 3,7 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les surfaces françaises ont reculé de 300 000 hectares en 2022 par rapport à 2021 et s'établissent à 4,7 millions d'hectares. Le rendement national, à 71,8 q/ha, est lui en légère hausse par rapport aux 71,0 quintaux de moyenne l'an passé. Cette moyenne cache de fortes disparités régionales : 93,4 q/ha dans le Nord-Pas-de-Calais, contre 66,5 q/ha dans le Centre par exemple.

Une année satisfaisante pour la qualité

En termes de qualité, 59 % de la collecte française de blé est qualifiée de "Supérieure" ou "Premium" en 2022, avec une teneur en protéines supérieure ou égale à 11% et un poids spécifique supérieur ou égal à 76 kg/hl. En moyenne, le taux de protéines est de 11,4% et le poids spécifique de 78,3 kg/hl, une qualité qui s’avère satisfaisante au regard de la sécheresse et des fortes chaleurs du printemps et de l'été.

Records mondiaux

La production de blé tendre a aussi diminué dans la majorité des pays européens par rapport à 2021, sauf en Allemagne et en Pologne. Elle atteint 128,2 millions de tonnes en Europe, contre 130 millions de tonnes en 2021. La récolte mondiale devrait, elle, atteindre un record, à 758,8 millions de tonnes, en hausse de 1 % par rapport à l'an passé et de 4% par rapport à la moyenne 2017-2021. Comment expliquer ce record ? Grâce au rebond de la collecte en Russie et au Canada, qui compensent les baisses dans les autres bassins, y compris en Ukraine et en Argentine.

Avec des gains modestes pour les disponibilités en alimentation humaine et animale, la consommation devrait atteindre un nouveau sommet, à 750,7 millions de tonnes. Les stocks de reports, à 279,9 millions de tonnes, atteindraient aussi un nouveau record, avec une progression de 8,2 millions de tonnes par rapport à 2021. Ils augmenteraient de 5,5 millions de tonnes en Chine et de 13 millions de tonnes en Russie. Les échanges reculeraient de 7,1 % mais resteraient à un niveau élevé, à 183,5 millions de tonnes.

En Ukraine, la sole de blé prévue pour la récolte de 2023 est très inférieure avec ses 4 millions d'hectares, à la surface cultivée avant le conflit (5,6 millions d'hectares). Par ailleurs, les semis d'automne ayant pris beaucoup de retard, des craintes sur le potentiel existent. Avec les incertitudes liées aux évolutions du conflit et à la pérennité du corridor céréalier en Mer Noire à plus long terme, le marché pourrait continuer à être volatil.

Le corridor céréalier en Mer Noire prolongé Le corridor d'exportation de céréales depuis la Mer Noire mis en place en juillet dernier a permis à l'Ukraine d'exporter 8,9 millions de tonnes de céréales depuis le début de la campagne 2022/2023 (au 9 novembre), contre 20 millions de tonnes en moyenne au cours des cinq dernières années (à la même date). Selon les prévisions, les exportations pourraient atteindre 32 millions de tonnes : 17 millions de tonnes de maïs, 13 millions de tonnes de blé et 2 millions de tonnes d'orges, contre 49 millions de tonnes en 2021-2022. La Russie, le plus gros exportateur au monde serait, elle, en mesure d'exporter plus qu'en 2021-2022 (45 millions de tonnes dont 36 millions de tonnes de blé) suite à sa production record. Avec la reconduction du corridor jusqu'à la mi-mars dans les mêmes conditions, et le repli de la demande chinoise, les prévisions d'exportations françaises ont été revues en légère baisse en novembre par rapport à octobre.