Bons temps de chute de Hagberg, poids spécifiques souvent de niveau correct, teneur en protéines en recul en quantité mais bien là en qualité... le blé tendre français de la récolte de 2022 présente, en moyenne, une bonne qualité.

En se reposant sur la grille de classement des blés tendres d’Intercéréales, 59 % de la collecte de blé tendre se retrouve en classe Premium et Supérieure. Le Premium recule néanmoins en 2022 (17%) par rapport à la moyenne sur cinq ans (38%).

« Ces résultats sont quasi définitifs, puisqu'il ne reste qu'une dizaine d'échantillons à analyser [sur un total de plus de 500 collectés auprès de 273 sites d'organismes stockeurs], a précisé Chatou Laouan Brem Boundi, de FranceAgriMer, le 14 septembre 2022, lors d'une conférence de presse.

Gradient nord-sud pour les PS et protéines

La teneur en protéines moyenne est de 11,4 %, avec un gradient nord-sud (plus élevée dans le Sud). Elle était de 11,9 % la campagne précédente, ce qui correspond aussi à la moyenne sur cinq ans. « On est un peu plus bas cette année, du fait d’un effet de dilution ou de concentration selon les régions vis-à-vis du rendement, signale Adeline Streiff, de chez Arvalis. Les impasses sur les apports d’azote ont pu aussi jouer mais cela n’est pas chiffrable », précise-t-elle. Tout de même, 73 % des échantillons présentent une teneur supérieure à 11 % et 42 % au-dessus de 11,5.

Le poids spécifique moyen est de 78,3 kg/hl, avec malgré tout une forte hétérogénéité selon les régions, toujours selon un gradient nord-sud (les poids spécifiques les plus faibles sont dans le Sud). Malgré tout, 60 % de la collecte présentent un poids spécifique supérieur à 78 kg/hl.

Une bonne note de panification

Avec les conditions climatiques de ce printemps et de cet été, la teneur en eau, de 12 % en moyenne, est « exceptionnellement basse », ce qui est « compatible avec une bonne conservation des grains », indique Chatou Laouan Brem Boundi.

Le temps de chute de Hagberg offre en moyenne de très bons résultats avec 96 % des échantillons au-dessus de 240 secondes. La force boulangère, de 176 en moyenne, est légèrement plus basse que la moyenne sur cinq ans, cette valeur étant positivement corrélée à la teneur en protéines. Mais 54 % de la collecte dépasse les 170.

La note de panification est de 258/300 en moyenne, « ce qui est un bon résultat », affirme Adeline Streiff. « 82% de la récolte est au-dessus de 250 », ajoute-t-elle.