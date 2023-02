Entrée dans le groupe Claas en février 2003, l’usine du Mans (Sarthe), anciennement propriété de Renault Agriculture, a produit la majorité des tracteurs conventionnels du constructeur, du Celtis à l’Arion 900.

Vingt ans déjà ! Ce 23 février 2023, Claas célèbre les 20 ans jour pour jour de l’acquisition de la majorité des parts de Renault Agriculture et donc de l’usine de tracteurs du Mans. Dès le premier octobre, les tracteurs orange Renault passent au vert Claas, tournant au passage une page du machinisme agricole français.

La fin de l’année 2003 marque également le début du développement des tracteurs de forte puissance Axion 800, qui rejoindront la gamme Claas à peine trois ans plus tard. Avec eux commence le renouvellement progressif de la gamme de tracteurs fabriqués au Mans : les Celtis, Ares et Atles seront peu à peu remplacés par les Arion 400, 500 et 600 ainsi que les Axion 800 et 900.

Vers les 200 000 tracteurs

Après la sortie du 150 000ème tracteur standard Claas de l’usine du Mans au printemps 2019, la barre des 200 000 devrait probablement être franchie en cette année anniversaire. Aujourd’hui, l’usine Claas Tractor au Mans produit plus de 60 modèles de 75 à 445 ch. La production comprend aussi bien des tracteurs de configuration simple pour les marchés aux normes d’émission moins contraignantes, comme le Turkménistan ou l’Afrique que des tracteurs high-tech de forte puissance comme les Axion 900 Terra Trac.