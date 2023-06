« Il faudra être clair sur la question des effectifs de loups », a déclaré Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, le 1er juin 2023. Il intervenait en visioconférence aux assises de la prédation, organisées le 1er et 2 juin 2023 par la FNSEA, JA, les chambres d’agriculture, la FNO, la FNB et la FNC à Chorges dans les Hautes-Alpes, alors que se prépare un nouveau plan loup 2024-2030. Dès lors que le seuil de 500 loups est atteint, « la question est de savoir à quel moment on accepte la stabilisation et non la progression de l’effectif », a-t-il ajouté.

Pour les syndicats, il n’est pas question d’accepter plus que le seuil le seuil fixé par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office national de la faune sauvage. « Nous nous sommes engagés sur 500 et cela ne sera pas plus », a insisté Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Selon lui, il ne faut plus parler de gestion, mais de régulation du prédateur. « La défense des troupeaux doit se faire à tout moment et partout », a-t-il insisté en conclusion des débats de la première journée des assises.

Marie-France Malterre

(1) Fédération nationale ovine

(2) Fédération nationale bovine