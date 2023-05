Dès la première attaque de loups en 2015, la ferme expérimentale de Carmejane (Alpes-de-Haute-Provence) a bouleversé son organisation pour protéger les 650 brebis et leur suite. Une nouvelle gestion du pâturage a dû être mise en place en plus de l’installation des moyens de protection. Une forte hausse du temps de travail en a découlé. L’étude conduite sur le site évalue à plus de 12 000 € le surcoût pour la ferme.

« Nous avons analysé plusieurs types de travaux (en lien avec la conduite du pâturage et la protection du troupeau) mêlant mesures et estimations pour calculer l’impact économique de la protection du troupeau au plus juste », explique François Demarquet, directeur de la ferme expérimentale. Les campagnes de 2013 et 2014, avant les premières attaques de loups ont été comparées aux campagnes de 2018, 2019 et 2020, à partir desquelles l’installation des mesures de protections est devenue routinière.

3,4 fois plus de charges

Avant l’arrivée des loups, le coût de la conduite du pâturage s’élevait à 13 951 €/an. Ce chiffre englobe le temps de travail (12 639 €), les déplacements (1 106 €) et du matériel (206 €). Aujourd’hui, cette somme est 3,4 fois plus élevée. Elle atteint 47 730 € par an. Le temps travail engloutit désormais 31 603 €. Les 8 chiens de protection représentent aussi un poste de dépenses important avec 14 005 €, les déplacements reviennent à 1 644 € et le matériel à 478 €.

« La charge supplémentaire en routine pour la protection contre les loups s’élève donc à près de 34 000 € (47 730 € – 13 951 €), calcule François Demarquet. La subvention perçue pour la protection pour les années 2020 et 2021 s’élève en moyenne à 21 609 €/an et ne suffit pas à combler cette dépense supplémentaire. » Il reste 12 170 € à charge pour l’exploitation, soit l’équivalent de 19 € euros par brebis de manque à gagner.

« Une somme qui déséquilibre fortement l’exploitation », observe François Demarquet, qui souligne que la phase de transition a été particulièrement difficile à vivre psychologiquement pour tous les intervenants sur l’élevage.

Marie-France Malterre